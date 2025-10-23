UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Погода різко зміниться: циклон із Північного моря принесе дощі в Україну

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні очікується приємна осіння погода з теплими температурними показниками. Втім, уже найближчими днями синоптики прогнозують зміну - на країну насунуться дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За словами Діденко, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів, а на півдні, зокрема у Криму, повітря прогріється до +18 градусів. Трохи прохолодніше буде лише на північному сході - до +9 градусів.

Суттєвих опадів 23 жовтня не очікується. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на території Київщини, Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини. Вітер переважатиме південно-східний, місцями посилюватиметься до 10–14 м/с, особливо у західних, північних і центральних регіонах.

У столиці вночі та вранці можливий слабкий дощ, проте вдень буде сухо. Температура повітря сягатиме близько +14 градусів.

Синоптик зазначає, що вже 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після періоду дощів і прохолодних ночей очікується поступове потепління та сонячна погода ближче до середини наступного тижня. Раніше також прогнозували заморозки до -5°С у Вінницькій області 16-17 жовтня, однак, за словами Діденко, наприкінці жовтня в Україні знову потеплішає.

Фахівці додають, що кліматичні зміни у світі залишаються тривожною тенденцією - науковці фіксують наслідки танення антарктичних льодовиків і попереджають про вплив глобального потепління на Україну.

