Погода різко зміниться: циклон із Північного моря принесе дощі в Україну

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні очікується приємна осіння погода з теплими температурними показниками. Втім, уже найближчими днями синоптики прогнозують зміну - на країну насунуться дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
За словами Діденко, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів, а на півдні, зокрема у Криму, повітря прогріється до +18 градусів. Трохи прохолодніше буде лише на північному сході - до +9 градусів.
Суттєвих опадів 23 жовтня не очікується. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на території Київщини, Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини. Вітер переважатиме південно-східний, місцями посилюватиметься до 10–14 м/с, особливо у західних, північних і центральних регіонах.
У столиці вночі та вранці можливий слабкий дощ, проте вдень буде сухо. Температура повітря сягатиме близько +14 градусів.
Синоптик зазначає, що вже 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після періоду дощів і прохолодних ночей очікується поступове потепління та сонячна погода ближче до середини наступного тижня. Раніше також прогнозували заморозки до -5°С у Вінницькій області 16-17 жовтня, однак, за словами Діденко, наприкінці жовтня в Україні знову потеплішає.
Фахівці додають, що кліматичні зміни у світі залишаються тривожною тенденцією - науковці фіксують наслідки танення антарктичних льодовиків і попереджають про вплив глобального потепління на Україну.