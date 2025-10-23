Погода різко зміниться: циклон із Північного моря принесе дощі в Україну

За словами Діденко, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів, а на півдні, зокрема у Криму, повітря прогріється до +18 градусів. Трохи прохолодніше буде лише на північному сході - до +9 градусів.

Суттєвих опадів 23 жовтня не очікується. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на території Київщини, Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини. Вітер переважатиме південно-східний, місцями посилюватиметься до 10–14 м/с, особливо у західних, північних і центральних регіонах.

У столиці вночі та вранці можливий слабкий дощ, проте вдень буде сухо. Температура повітря сягатиме близько +14 градусів.

Синоптик зазначає, що вже 24-25 жовтня в Україну прийде циклон із району Північного моря, який принесе опади в більшість областей.