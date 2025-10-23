Погода резко изменится: циклон с Северного моря принесет дожди в Украину

По словам Диденко, днем столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 градусов, а на юге, в частности в Крыму, воздух прогреется до +18 градусов. Немного прохладнее будет только на северо-востоке - до +9 градусов.

Существенных осадков 23 октября не ожидается. Небольшой дождь возможен лишь ночью и утром на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областей. Ветер будет преобладать юго-восточный, местами будет усиливаться до 10-14 м/с, особенно в западных, северных и центральных регионах.

В столице ночью и утром возможен слабый дождь, однако днем будет сухо. Температура воздуха будет достигать около +14 градусов.

Синоптик отмечает, что уже 24-25 октября в Украину придет циклон из района Северного моря, который принесет осадки в большинство областей.