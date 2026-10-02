Погода, РЕБ і нестача екіпажів: що заважає перехоплювачам збивати реактивні "Шахеди"

За оцінкою Ради зброярів, швидкість перехоплювача - лише "вхідний квиток", а вирішує відтворюваність результату для будь-якого екіпажу за будь-якої погоди.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити" .

Серед обмежень експерти називають бортову РЕБ на частині "Гераней", погіршення роботи оптичних систем наведення в негоду та нестачу навчених екіпажів.

Що обмежує роботу перехоплювачів

За словами експертів, реактивний перехоплювач працює "виключно у вікні можливостей". Він працює в ручному режимі: має долетіти до сектору упередження, де може захопити ціль тепловізійною камерою. За поганих метеоумов ці спроможності суттєво зменшуються, бо пошук відбувається візуально, засобів радіолокації недостатньо, а систем автоматичного перехоплення поки не існує.

Ворог розгортає вежі-ретранслятори на кордоні з Білоруссю, на своїй території та на тимчасово окупованих територіях, що суттєво покращує характеристики засобів ураження.

Рада зброярів вказує на бортову РЕБ, яка на частині "Гераней" глушить відеосигнал перехоплювача в останні секунди перед зустріччю. Дощ, туман і низька хмарність "осліплюють" оптичні системи наведення, а противник, за твердженням асоціації, свідомо атакує саме за такої погоди. До цього додається нестача навчених екіпажів.

Паспортні характеристики, за оцінкою Ради, теж можуть вводити в оману, бо швидкість, тривалість польоту, висота й бойова частина конкурують за один запас енергії. Так, один із нових перехоплювачів має заявлений максимум 416 км/год, але крейсерську швидкість близько 200 км/год. Інший розвиває 370 км/год, проте тримається в повітрі лише 15 хвилин.

Що пропонують для вирішення проблеми

Вирішенням проблеми є автоматизація незалежно від погоди й засобів РЕБ. Для цього потрібні радіолокаційна та якісніша тепловізійна головки наведення, а також більше фінансування оборонно-промислового комплексу, адже китайської тепловізійної камери для таких завдань недостатньо.

Погодні обмеження, за його словами, можна обійти за рахунок великої кількості тактичних радарів і радіоканалу. Йдеться про радіокомандне наведення, коли дроном керує з землі система, яка бачить ціль і вибудовує балістичний калькулятор для перехоплення.

У ТСУ вважають цікавим використання ШІ для донаведення та ініціації бойової частини, бо класичні інфрачервоні та радіокеровані головки наведення здорожчать перехоплювачі. Там наголошують, що потрібне "масове і якісне рішення". Рада зброярів підкреслює важливість повної архітектури протидії БпЛА, включно з координованою роботою РЕБ, ППО та екіпажів перехоплювачів.