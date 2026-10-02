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Погода, РЭБ и нехватка экипажей: что мешает перехватчикам сбивать реактивные "Шахеды"

11:40 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Константин Широкун aimg Лев Шевченко
Погода, РЭБ и нехватка экипажей: что мешает перехватчикам сбивать реактивные "Шахеды" Фото: перехватчики не всегда сбивают реактивные "Шахеды" (Getty Images)
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По оценке Совета оружейников, скорость перехватчика – только "входной билет", а решает воспроизводимость результата для любого экипажа в любую погоду.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбитием реактивных "Шахедов" и что может помешать" .

Среди ограничений эксперты называют бортовую РЭБ на части "Гераней", ухудшение работы оптических систем наведения в непогоду и нехватку обученных экипажей.

Что ограничивает работу перехватчиков

По словам экспертов, реактивный перехватчик работает "исключительно в окне возможностей". Он работает в ручном режиме: должен долететь до сектора предубеждения, где может захватить цель тепловизионной камерой. При плохих метеоусловиях эти способности существенно уменьшаются, потому что поиск происходит визуально, радиолокационных средств недостаточно, а систем автоматического перехвата пока не существует.

Враг разворачивает башни-ретрансляторы на границе с Беларусью, на своей территории и временно оккупированных территориях, что существенно улучшает характеристики средств поражения.

Совет оружейников указывает на бортовую РЭС, которая на части "Гераней" глушит видеосигнал перехватчика в последние секунды перед встречей. Дождь, туман и низкая облачность "ослепляют" оптические системы наведения, а противник, по утверждению ассоциации, сознательно атакует именно в такую погоду. К этому прибавляется недостаток обученных экипажей.

Паспортные характеристики, по оценке Совета, тоже могут вводить в заблуждение, потому что скорость, продолжительность полета, высота и боевая часть конкурируют за один запас энергии. Да, один из новых перехватчиков имеет заявленный максимум 416 км/ч, но крейсерскую скорость около 200 км/ч. Другой развивает 370 км/ч, однако держится в воздухе всего 15 минут.

Что предлагают для решения проблемы

Решением проблемы является автоматизация независимо от погоды и средств РЭБ. Для этого нужны радиолокационная и более качественная тепловизионная головка наведения, а также большее финансирование оборонно-промышленного комплекса, ведь китайской тепловизионной камеры для таких задач недостаточно.

Погодные ограничения, по его словам, можно обойти за счет большого количества тактических радаров и радиоканала. Речь идет о радиокомандной наводке, когда дроном управляет из земли система, которая видит цель и выстраивает баллистический калькулятор для перехвата.

В ТСУ считают интересным использование ИИ для донаведения и инициации боевой части, потому что классические инфракрасные и радиоуправляемые головки наведения удорожают перехватчики. Там подчеркивают, что нужно "массовое и качественное решение". Совет оружейников подчеркивает важность полной архитектуры противодействия БПЛА, включая координированную работу РЭБ, ПВО и экипажей перехватчиков.

Реактивные "Герани" Россия применяет по Киеву уже больше месяца. Враг поразил ряд гражданских складов и производств, а затем сместил акцент на цифровую инфраструктуру, атакуя дата-центры Киева.

С конца сентября, похоже, россияне возобновили удары по энергетике. Об этом и о том, как Россия меняет атаки на Киев, РБК-Украина рассказывало раньше.

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Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать