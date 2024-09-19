Погода потішить. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні

В останній тиждень температура в Україні почала повільними темпами повзти вниз.

На днях синоптик Наталка Діденко попереджала, що до кінця тижня можливі заморозки в Карпатах. Щоправда, ледве відчутні. У результаті 19 вересня температура повітря в Карпатах знизилася до 0 і пішов дощ.

Додамо, що синоптики не виключають, що заморозки у вересні 2024 в Україні можливі у всіх регіонах. Хоча похолодання в Україні, яке синоптики прогнозували на початок осені, так і не сталося.

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