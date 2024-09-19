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Погода порадует. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на 20 сентября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 20 сентября, в Украине будет тепло и сухо. Правда, днем будет не выше 26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11, на юге страны 11-16; днем 21-26°, в Карпатах 17-22°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем ​​21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем ​​22-24°.

Погода в Украине 20 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

В последнюю неделю температура в Украине начала медленными темпами ползти вниз.

На днях синоптик Наталка Диденко предупреждала, что к концк недели возможны заморозки в Карпатах. Правда, едва ощутимые. В итоге, 19 сентября температура воздуха в Карпатах снизилась до 0 и пошел дождь.

Добавим, что синоптики не исключают, что заморозки в сентябре 2024 в Украине возможны во всех регионах. Хотя похолодание в Украине, которое синоптики прогнозировали на начало осени, так и не произошло.

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