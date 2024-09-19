Погода порадует. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

В последнюю неделю температура в Украине начала медленными темпами ползти вниз.

На днях синоптик Наталка Диденко предупреждала, что к концк недели возможны заморозки в Карпатах. Правда, едва ощутимые. В итоге, 19 сентября температура воздуха в Карпатах снизилась до 0 и пошел дождь.

Добавим, что синоптики не исключают, что заморозки в сентябре 2024 в Украине возможны во всех регионах. Хотя похолодание в Украине, которое синоптики прогнозировали на начало осени, так и не произошло.

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