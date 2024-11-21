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Погода матиме одну особливість. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Похолодання не планує полишати Україну завтра, 22 листопада. Погода буде особлива тим, що вируватиме сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"22 листопада сніг, десь дощ, пройдуть на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні завтра без опадів", - розповіла вона.

Особливість завтрашнього дня, за даними синоптика, це сильний вітер.

"Температура повітря вночі 0....-5 градусів, вдень 0...+4 тепла, на півдні +4...+9 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 22 листопада ймовірний сніг, мокрий сніг, ввечері можливий дощ. Сильний вітер! Вночі 0, -2 градусів, вдень +4 градусів.

Похолодання в Україні

Ще минулого тижня синоптик Наталка Діденко попереджала, що 21-23 листопада в Україну прийде різке похолодання. Передбачалося, що в більшості областей України погода погіршиться до сильних дощів і мокрого снігу, що, власне, і сталося.

Зазначимо, що вже 21 листопада Україну засипає снігом. У Карпатах подекуди замети сягають до 50 см. Водіїв попереджають про погіршення погодних умов та ускладнений рух на дорогах країни.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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