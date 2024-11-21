Погода матиме одну особливість. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Похолодання в Україні

Ще минулого тижня синоптик Наталка Діденко попереджала, що 21-23 листопада в Україну прийде різке похолодання. Передбачалося, що в більшості областей України погода погіршиться до сильних дощів і мокрого снігу, що, власне, і сталося.

Зазначимо, що вже 21 листопада Україну засипає снігом. У Карпатах подекуди замети сягають до 50 см. Водіїв попереджають про погіршення погодних умов та ускладнений рух на дорогах країни.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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