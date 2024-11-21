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Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Четвер 21 листопада 2024 10:22
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Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео) Снігом засипало Київ та деякі інші міста (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Деякі області України в четвер, 21 листопада, засипає снігом. У Карпатах - місцями перемети до 50 см. Водіїв попереджають про погіршення погодних умов і ускладнений рух дорогами країни.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Де в Україні сьогодні сніжить та як сильно

У Головному управлінні ДСНС України у Київській області громадян попередили про погіршення погодних умов.

"У столиці та області вночі 21 листопада синоптики прогнозують значний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця - I рівень небезпеки. По всій Україні, крім західних та більшості північних областей, пориви вітру 17-22 м/с", - уточнили рятувальники.

Повідомляється також про:

  • значний дощ і мокрий сніг - у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі
  • значний дощ - у Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень
  • ожеледицю на дорогах - у західних, більшості північних та Вінницькій областях

"Будьте обережні! Якщо є змога - відкладіть подорожі, попіклуйтеся про себе", - порадили українцям.

Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNSKOB)

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван Чорногірський (одній з найвищих вершин Українських Карпат, розташованій на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) станом на 7:40 ранку хмарно, туман.

Видимість - обмежена. Вітер - західний, 4 м/с. Температура повітря -10°С.

"Протягом ночі випало 30 см свіжого снігу. Місцями перемети до 50 см", - уточнили рятувальники.

Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Допис гірських рятувальників Прикарпаття (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Сніжить у різних районах Івано-Франківської області.

Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Сніг на дорогах Івано-Франківської області (скриншот: facebook.com/Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області)

Мокрий сніг засипає також місто Чернігів.

Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Сніг у Чернігові (скриншот: facebook.com/chernihiv.kysil)

Засипало снігом місто Бровари Київської області.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко розповів, що для Київської області перший сніг не став неочікуваністю. На дороги обласного значення з 4 години ранку виведена вся необхідна обслуговуюча техніка для боротьби з негодою.

"Загалом на маршрутах станом на 9 ранку задіяно: 63 одиниці техніки та майже 90 членів екіпажів. На обробку доріг обласного значення з ночі використано вже 516 тон піщано-сольової суміші. Разом із тим працюють і комунальні служби громад на дорогах місцевого значення", - додав посадовець і закликав водіїв бути обережними на дорогах.

У Деснянській РДА опублікували кадри засніженого ранкового Києва та розповіли, що дорожники від самого ранку виконують превентивну обробку дорожнього покриття.

"За прогнозами синоптиків, сьогодні, 21 листопада, у столиці хмарно. Вдень помірний дощ і мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - розповіли громадянам.

Водіїв закликали бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Пішоходів - бути обережними та носити флікери у темний час доби.

Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Допис Деснянської РДА (скриншот: facebook.com/desn.rda)

У Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації також показали, як розчищають прибудинкові території, двори, парки, сквери та зелені зони.

Неймовірними кадрами засніженої столиці діляться також місцеві пабліки.

"Київ засніжило - у столиці випав перший сніг. За повідомленням місцевої влади, всі магістральні дороги оброблені. Техніка працює на другорядних дорогах, тротуарах і зупинках. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними. Не "перевзули" автівку - залиште її вдома", - йдеться у дописі Telegram-каналу "Київ city".

Фотографіями та відео, на яких можна побачити засніжений Київ, діляться також інші пабліки.

Дехто першому снігу радіє. Декому ж доводиться сумлінно працювати, щоб столиця не "завмерла" у сніговій пастці.

Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Засніжений Київ 21 листопада (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центру прогнозував різке погіршення погоди в більшості регіонів.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів".

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