Погода будет иметь одну особенность. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Похолодание не планирует покидать Украину завтра, 22 ноября. Погода будет особенной тем, что будет бушевать сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"22 ноября снег, где-то дождь, пройдут на западе, севере и во многих центральных областях. На востоке и юге завтра без осадков", - рассказала она.
Особенность завтрашнего дня, по данным синоптика, это сильный ветер.
"Температура воздуха ночью 0....-5 градусов, днем 0...+4 тепла, на юге +4...+9 градусов", - отметила Диденко.
В Киеве 22 ноября вероятен снег, мокрый снег, вечером возможен дождь. Ночью 0, -2 градусов, днем +4 градусов.
Еще на прошлой неделе синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 21-23 ноября в Украину придет резкое похолодание. Предполагалось, что в большинстве областей Украины погода ухудшится до сильных дождей и мокрого снега, что, собственно, и случилось.
Отметим, что уже 21 ноября Украину засыпает снегом. В Карпатах местами сугробы достигают до 50 см. Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий и усложненном движении на дорогах страны.
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