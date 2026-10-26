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Погода у листопаді та взимку: в Укргідрометцентрі оприлюднили попередній прогноз

15:56 26.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні у листопаді та взимку може бути теплішою за норму. Проте синоптики наголошують: попередні оцінки відображають лише загальну тенденцію сезону, а не детальний прогноз на кожен день.

Докладніше про те, якою може бути синоптична ситуація наприкінці осені та впродовж зими 2026-2027 років, на чому ґрунтується підготовка будь-якого прогнозу та де шукати актуальну інформацію про погоду в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Якою може бути погода наприкінці осені та взимку

Начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха під час брифінгу в Укрінформі розповіла, що в цілому середньомісячна температура повітря в Україні впродовж листопада 2026 року та зимових місяців очікується на 1-2°C вищою за кліматичну норму.

Водночас така тенденція, за її словами, не виключає періодів:

  • відчутного похолодання;
  • морозів;
  • опадів;
  • небезпечних погодних явищ.

"У холодний період можливі похолодання тривалістю від 3 до 10 днів із морозами різної інтенсивності", - наголосила експерт.

Також не виключені, за її словами, "опади різної тривалості та інтенсивності, ожеледиця, пориви вітру й інші небезпечні та стихійні метеорологічні явища".

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"Важливо враховувати, що сезонний прогноз відображає загальні тенденції, а не визначає погоду на кожен день", - зауважила Птуха.

Вона нагадала, що більш детальну інформацію "про очікувану температуру, опади та інші погодні умови - надають короткострокові прогнози на найближчі 3-5 діб".

Тобто "в міру наближення кожного місяця - прогностичні оцінки уточнюватимуться".

Представниця УкрГМЦ пояснила, що в цілому українцям важливо сприймати сезонні оцінки як орієнтир.

Але стежити при цьому за офіційними прогнозами й попередженнями - щоб завчасно реагувати на погодні зміни.

Наталя Птуха та Богдан Масовець під час брифінгу (фото: dsns.gov.ua)

На чому ґрунтується підготовка будь-якого прогнозу

Начальник Управління гідрометеорології Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Богдан Масовець у межах заходу повідомив також, що підготовка прогнозів ґрунтується на аналізі:

  • метеорологічних спостережень;
  • супутникової інформації;
  • результатів чисельного моделювання атмосфери.

При цьому фахівці Укргідрометеоцентру:

  • опрацьовують дані різних джерел;
  • оцінюють розвиток погодних процесів;
  • визначають потенційні ризики.

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Масовець уточнив, що для прогнозування використовують:

  • дані державної мережі зі 135 стандартних та автоматичних метеорологічних станцій;
  • супутникову інформацію EUMETSAT;
  • гідродинамічні моделі атмосфери;
  • спеціалізоване програмне забезпечення.

"Попри обмеження, спричинені повномасштабною війною, фахівці гідрометеорологічних організацій продовжують цілодобово аналізувати доступні дані та готувати прогнози й попередження", - констатував він.

Крім того, вдосконалювати прогнозування й оперативніше повідомляти про погодні загрози допомагає "розвиток системи спостережень, сучасних інструментів обробки інформації та міжнародної співпраці".

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Де швидко знайти актуальну інформацію про погоду

Насамкінець українцям нагадали, що отримувати актуальну інформацію про погодні умови можна через офіційні цифрові ресурси Українського гідрометеорологічного центру:

  • офіційний сайт Укргідрометцентру - meteo.gov.ua (там публікують прогнози погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища);
  • мобільний застосунок "цеПогода" (він дає змогу переглядати погодинні й добові прогнози на найближчі п'ять діб, консультаційний прогноз на 6-9-ту добу, погодні карти та офіційні попередження).

Тим часом Європейська система MeteoAlarm:

  • забезпечує поширення інформації про небезпечні погодні явища;
  • допомагає інформувати про ризики в європейському інформаційному просторі.

А освітня платформа "Дія.Освіта" - містить освітній серіал про погоду, який допомагає краще розуміти різні метеорологічні явища.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою погодою закінчиться жовтень і коли чекати похолодання.

Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

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