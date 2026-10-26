Погода у листопаді та взимку: в Укргідрометцентрі оприлюднили попередній прогноз

Погода в Україні у листопаді та взимку може бути теплішою за норму. Проте синоптики наголошують: попередні оцінки відображають лише загальну тенденцію сезону, а не детальний прогноз на кожен день.
Докладніше про те, якою може бути синоптична ситуація наприкінці осені та впродовж зими 2026-2027 років, на чому ґрунтується підготовка будь-якого прогнозу та де шукати актуальну інформацію про погоду в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха під час брифінгу в Укрінформі розповіла, що в цілому середньомісячна температура повітря в Україні впродовж листопада 2026 року та зимових місяців очікується на 1-2°C вищою за кліматичну норму.
Водночас така тенденція, за її словами, не виключає періодів:
"У холодний період можливі похолодання тривалістю від 3 до 10 днів із морозами різної інтенсивності", - наголосила експерт.
Також не виключені, за її словами, "опади різної тривалості та інтенсивності, ожеледиця, пориви вітру й інші небезпечні та стихійні метеорологічні явища".
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"Важливо враховувати, що сезонний прогноз відображає загальні тенденції, а не визначає погоду на кожен день", - зауважила Птуха.
Вона нагадала, що більш детальну інформацію "про очікувану температуру, опади та інші погодні умови - надають короткострокові прогнози на найближчі 3-5 діб".
Тобто "в міру наближення кожного місяця - прогностичні оцінки уточнюватимуться".
Представниця УкрГМЦ пояснила, що в цілому українцям важливо сприймати сезонні оцінки як орієнтир.
Але стежити при цьому за офіційними прогнозами й попередженнями - щоб завчасно реагувати на погодні зміни.
Начальник Управління гідрометеорології Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Богдан Масовець у межах заходу повідомив також, що підготовка прогнозів ґрунтується на аналізі:
При цьому фахівці Укргідрометеоцентру:
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Масовець уточнив, що для прогнозування використовують:
"Попри обмеження, спричинені повномасштабною війною, фахівці гідрометеорологічних організацій продовжують цілодобово аналізувати доступні дані та готувати прогнози й попередження", - констатував він.
Крім того, вдосконалювати прогнозування й оперативніше повідомляти про погодні загрози допомагає "розвиток системи спостережень, сучасних інструментів обробки інформації та міжнародної співпраці".
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Насамкінець українцям нагадали, що отримувати актуальну інформацію про погодні умови можна через офіційні цифрові ресурси Українського гідрометеорологічного центру:
Тим часом Європейська система MeteoAlarm:
А освітня платформа "Дія.Освіта" - містить освітній серіал про погоду, який допомагає краще розуміти різні метеорологічні явища.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою погодою закінчиться жовтень і коли чекати похолодання.
Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
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