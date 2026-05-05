Погода як влітку, але не всюди: де сьогодні буде +27 і коли прийде похолодання

Сьогодні, 5 травня, в Україні стане ще тепліше. У більшості областей температура повітря підніметься до літніх показників, хоча на півдні буде дещо прохолодніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
За словами синоптика, в Україні збережеться антициклональний характер погоди. Це означає відсутність опадів і переважно сонячну погоду по всій території країни.
Температура вдень становитиме +23+27 градусів, а на узбережжях буде трохи свіжіше - +17+21 градус.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні температура в Україні розподілиться нерівномірно залежно від регіону:
Захід - найтепліше по країні: вдень +24…+26, місцями до +26, вночі близько +12…+14.
Північ - також тепло: вдень +24…+26, нічна температура +12…+14.
Центр - трохи свіжіше: вдень +23…+25, місцями +21…+23, вночі +8…+11.
Схід - помірне тепло: вдень +20…+23, подекуди до +23, вночі +5…+10.
Південь - найпрохолодніший регіон: вдень +15…+23 (на узбережжі +15…+17), вночі +8…+10.
Фото: карта погоди в Україні на 5 травня (facebook.com/UkrHMC)
У столиці 5 травня буде сонячно та тепло. Денна температура повітря сягне близько +25 градусів.
Така тепла та ясна погода протримається ще кілька днів. Водночас перші зміни синоптичної ситуації очікуються вже найближчими вихідними.
"Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів - орієнтовно 9-10 травня", - повідомила Діденко.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови наприкінці квітня та пояснили, які сільськогосподарські культури суттєво постраждали від інтенсивних заморозків.
Раніше РБК-Україна також публікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.
Крім того, синоптики інформували про весняні повені 2026 року, їхні наслідки для українців, а також регіони, де рівень води досі залишається підвищеним.