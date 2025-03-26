Синоптик дала прогноз на завтра та найближчі дні
Завтра, 27 березня, в Україні буде тепло, максимально до +17 градусів. В той же час дощі ймовірні в кількох областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"27 березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 градусів, хіба що в західних областях та в прибережних районах буде свіжіше, +10...+13 градусів", - розповіла вона.
Крім того, за словами синоптика, дощі різної інтенсивності пройдуть в західних та північних областях.
"Більш інтенсивні опади очікуються завтра у Чернівецькій області - вплив південного циклону. Також є ймовірність дощу завтра у Одеській та Луганській областях", - зазначила Діденко.
Інтенсивні опади очікуються 27 березня у Чернівецькій області (facebook.com/tala.didenko)
На решті території України буде без істотних опадів.
Погода у Києві
У Києві 27 березня істотнихі опадів не очікується - у столиці завтра передбачається тепла погода, вдень повітря прогріється до +15 градусів.
"Надалі градуси "скакатимуть" то вгору, то вниз, варто стежити за щоденними прогнозами. Періоди з похолоданням очікуються і незабаром", - попередила вона.
Погода в Україні
Погода в Україні почала змінюватися з 15 березня. Саме з цього часу в Україну зайшло похолодання.
Передбачалося, що воно затримається до 22-23 березня, але пізніше синоптики уточнили дату і теплішати в Україні почало з 20-го.
За час похолодання в Україні фіксувалися нічні морози, а на Волині пройшов сніг.
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