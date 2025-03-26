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Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Украина, Среда 26 марта 2025 12:15
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Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни Фото: синоптик дала прогноз на 27 марта и на ближайшие дни в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 27 марта, в Украине будет тепло, максимально до +17 градусов. В то же время дожди вероятны в нескольких областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"27 марта в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+17 градусов, разве что в западных областях и в прибрежных районах будет свежее, +10...+13 градусов", - рассказала она.

Кроме того, по словам синоптика, дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях.

"Более интенсивные осадки ожидаются завтра в Черновицкой области - влияние южного циклона. Также есть вероятность дождя завтра в Одесской и Луганской областях", - отметила Диденко.
Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни
Интенсивные осадки ожидаются 27 марта в Черновицкой области (facebook.com/tala.didenko)

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве 27 марта существенных осадков не ожидается - в столице завтра предполагается теплая погода, днем воздух прогреется до +15 градусов.

"В дальнейшем градусы будут "скакать" то вверх, то вниз, стоит следить за ежедневными прогнозами. Периоды с похолоданием ожидаются и в скором времени", - предупредила она.

Погода в Украине

Погода в Украине начала меняться с 15 марта. Именно с этого времени в Украину зашло похолодание.

Предполагалось, что оно задержиться до 22-23 марта, но позже синоптики уточнили дату и теплеть в Украине начало с 20-го.

За время похолодания в Украине фиксировались ночные морозы, а на Волыни прошел снег.

Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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