Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Завтра, 27 марта, в Украине будет тепло, максимально до +17 градусов. В то же время дожди вероятны в нескольких областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"27 марта в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+17 градусов, разве что в западных областях и в прибрежных районах будет свежее, +10...+13 градусов", - рассказала она.

Кроме того, по словам синоптика, дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях.

"Более интенсивные осадки ожидаются завтра в Черновицкой области - влияние южного циклона. Также есть вероятность дождя завтра в Одесской и Луганской областях", - отметила Диденко.



Интенсивные осадки ожидаются 27 марта в Черновицкой области (facebook.com/tala.didenko)

На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве 27 марта существенных осадков не ожидается - в столице завтра предполагается теплая погода, днем воздух прогреется до +15 градусов.

"В дальнейшем градусы будут "скакать" то вверх, то вниз, стоит следить за ежедневными прогнозами. Периоды с похолоданием ожидаются и в скором времени", - предупредила она.