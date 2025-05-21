Погода на 22 травня та День Києва: синоптик попередила про можливі зливи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

"Уточнення, звичайно, ще будуть, але все ж, про всяк випадок, варто підготуватися", - написала вона.

Діденко пише, що за попередніми прогнозами на День Києва, 25-го травня, у столиці ймовірні рясні зливи із грозами.

У Києві завтра, 22-го травня, буде без істотних опадів. Вдень температура повітря очікується до +22 градусів.

Однак на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині прогнозуються дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.

За даними синоптика, завтра стовпчик термометра протягом дня буде показувати від +18 до +24 градуси.

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