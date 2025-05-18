Карпати засипало снігом у травні: рятувальники показали зимові краєвиди
Українські Карпати цими вихідними накрили снігопади. Попри те, що на вулиці 18 травня - гори замітає снігом
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області у Facebook.
За даними ДСНС, станом на 09:00 18 травня на горі Піп Іван було хмарно. Окрім цього сніг формує замети, а видимість обмежена до 70 метрів. Температура повітря до -2 градусів.
Також рятувальники розповіли, що цими вихідними врятували туристку, яка повідомила, що під час спуску з Говерли втратила орієнтування і заблукала.
Рятувальники у групі чотирьох осіб швидко знайшли її та супроводили її до спортивної бази "Заросляк".
"Завжди перевіряйте погодні умови, не ходіть наодинці, обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також майте при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку", - наголошують рятувальники.
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