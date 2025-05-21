Погода на 22 мая и День Киева: синоптик предупредила о возможных ливнях

В Украине завтра, 22 мая, практически по всей территории теплая воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, завтра столбик термометра в течение дня будет показывать от +18 до +24 градуса.

Однако в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях прогнозируются дожди с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 22-го мая, будет без существенных осадков. Днем температура воздуха ожидается до +22 градусов.

Погода на день Киева

Диденко пишет, что по предварительным прогнозам на День Киева, 25-го мая, в столице вероятны обильные ливни с грозами.

"Уточнения, конечно, еще будут, но все же, на всякий случай, стоит подготовиться", - написала она.