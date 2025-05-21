ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Погода на 22 мая и День Киева: синоптик предупредила о возможных ливнях

Среда 21 мая 2025 15:00
UA EN RU
Погода на 22 мая и День Киева: синоптик предупредила о возможных ливнях Фото: синоптик дала прогноз погоды на 22 мая (Любовь Калашникова РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине завтра, 22 мая, практически по всей территории теплая воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, завтра столбик термометра в течение дня будет показывать от +18 до +24 градуса.

Однако в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях прогнозируются дожди с грозами. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 22-го мая, будет без существенных осадков. Днем температура воздуха ожидается до +22 градусов.

Погода на день Киева

Диденко пишет, что по предварительным прогнозам на День Киева, 25-го мая, в столице вероятны обильные ливни с грозами.

"Уточнения, конечно, еще будут, но все же, на всякий случай, стоит подготовиться", - написала она.

Ранее мы писали о том, почему весенний месяц, май, выдался на удивление прохладным. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, что Карпаты посреди мая записал снег.

Кроме этого мы рассказывали, что из-за весенних морозов часть будущего урожая фруктов была уничтожена. Вероятно, это может вызвать дефицит и рост цен на некоторые фрукты. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
NEWS
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич