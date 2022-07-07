Есть погибший и раненые. Оккупанты обстреливают Авдеевку уже круглосуточно

Российские оккупанты постоянно обстреливают Авдеевку Донецкой области. С вечера среды, 6 июля, РФ ударила по городу 10 раз, оставаться здесь очень опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Авдеевка под круглосуточными обстрелами. Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз", - рассказал он.

По его словам, оккупанты, уже традиционно, ударили по гражданской инфраструктуре - по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.

"Уже сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений", - добавил Кириленко.

Он призвал жителей эвакуироваться, потому что оставаться в Авдеевке небезопасно.