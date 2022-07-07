Є загиблий та поранені. Окупанти обстрілюють Авдіївку вже цілодобово

Російські окупанти постійно обстрілюють Авдіївку Донецької області. З вечора середи, 6 липня, РФ поцілила по місту 10 разів, залишатись тут наразі дуже небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто понад 10 разів", - розповів він.

За його словами, окупанти, вже традиційно, ударили по цивільній інфраструктурі - по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.

"Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань", - додав Кириленко.

Він закликав мешканців евакуюватись, бо залишатися в Авдіївці небезпечно.