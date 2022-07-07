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Є загиблий та поранені. Окупанти обстрілюють Авдіївку вже цілодобово

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Авдіївка, Четвер 07 липня 2022 18:59
Є загиблий та поранені. Окупанти обстрілюють Авдіївку вже цілодобово Наслідки обстрілу Авдіївки 7 липня (фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти постійно обстрілюють Авдіївку Донецької області. З вечора середи, 6 липня, РФ поцілила по місту 10 разів, залишатись тут наразі дуже небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто понад 10 разів", - розповів він.

За його словами, окупанти, вже традиційно, ударили по цивільній інфраструктурі - по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.

"Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань", - додав Кириленко.

Він закликав мешканців евакуюватись, бо залишатися в Авдіївці небезпечно.

Як повідомлялося, бойова ситуація в Авдіївці загострилася ще наприкінці травня. Ще тоді було ухвалено рішення передислокувати рятувальників до безпечнішого населеного пункту.

Нагадаємо, 7 липня російські окупанти завдали авіаудару і по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

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Авдіївка
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