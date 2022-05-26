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Из Авдеевки едут спасатели

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 11:47
Из Авдеевки едут спасатели Фото: из Авдеевки едут спасатели (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Боевая ситуация в районе Авдеевка Донецкой области обострилась. Было принято решение передислоцировать спасателей в более безопасный населенный пункт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

Во время ночного обстрела были повреждены пожарная техника и здание пожарной части, в связи с чем несение службы было под угрозой.

Руководство ГСЧС приняло решение передислоцировать спасателей Авдеевки в более безопасный населенный пункт с целью сохранения жизни состава.

В то же время спасатели и в дальнейшем будут выполнять свои обязанности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные на Авдеевском направлении не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших бойцов, а также гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка.

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Украина Российская Федерация Донецкая область Авдеевка
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