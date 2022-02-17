Есть погибший и пострадавшие. Сильный ураган обрушился на Польшу

Как отмечается, в Любушском воеводстве (юго-запад РП) несколько человек пострадало (один погиб) в связи с падением дерева на автомобиль.

Кроме того, на автомагистрали А1 в направлении Гданьска из-за сильных порывов ветра перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.

Также в Кракове упал 30-метровый подъемный кран. Трое рабочих получили травмы.

"На одной из строительных площадок перевернулся кран. В городе все время сильные порывы ветра, ситуация довольно динамичная, вмешательств довольно много", - отметил Бартломей Росик из краковской пожарной команды.

Фото: сильный ветер в Польше повредил дома

По словам спасателей, в населенном пункте Добжица Великопольского воеводства (запад страны) сильный ветер повредил крыши около 30 домов.

Правительственный центр безопасности Польши призвал граждан без важной необходимости не покидать свои дома.