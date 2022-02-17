Є загиблий і постраждалі. Сильний ураган обрушився на Польщу

Як зазначається, у Любуському воєводстві (південний захід РП) кілька людей постраждало (один загинув) у зв'язку з падінням дерева на автомобіль.

Крім того, на автомагістралі А1 в напрямку Гданська через сильні пориви вітру перекинувся вантажний автомобіль, водій отримав травми.

Також у Кракові впав 30-метровий підйомний кран. Троє робітників отримали травми.

"На одному з будівельних майданчиків перекинувся кран. У місті весь час сильні пориви вітру, ситуація досить динамічна, втручань досить багато", - зазначив Бартломей Росік із краківської пожежної команди.

Фото: сильний вітер у Польщі пошкодив будинки

За словами рятувальників, в населеному пункті Добжиця Великопольського воєводства (захід країни) сильний вітер пошкодив дахи близько 30 будинків.

Урядовий центр безпеки Польщі закликав громадян без важливої необхідності не залишати свої домівки.