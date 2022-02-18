Под Одессой ночью горела пятиэтажка, есть погибшие

В Измаиле (Одесская область) сегодня ночью загорелась квартира в жилом доме. Во время тушения пожара обнаружены погибшие супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Инцидент произошел в 02:36, спасатели установили возгорание в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

"Во время тушения пожара в квартире обнаружены погибшие хозяева квартиры: мужчина 1936 г.р. и его жена 1937 г.р. В результате пожара уничтожено домашнее имущество в комнате. Причина пожара и ущерб - устанавливаются", - говорится в сообщении. Фото: в Одесской области произошел пожар, есть погибшие (ГСЧС)

В 02:59 пожар локализован, в 03:27 ликвидирован на площади 12 квадратных метров. ГСЧС использовали 4 единицы пожарной техники и 13 спасателей.