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Под Одессой ночью горела пятиэтажка, есть погибшие

Автор: Каролина Гайдук

В Измаиле (Одесская область) сегодня ночью загорелась квартира в жилом доме. Во время тушения пожара обнаружены погибшие супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел в 02:36, спасатели установили возгорание в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

"Во время тушения пожара в квартире обнаружены погибшие хозяева квартиры: мужчина 1936 г.р. и его жена 1937 г.р. В результате пожара уничтожено домашнее имущество в комнате. Причина пожара и ущерб - устанавливаются", - говорится в сообщении.Фото: в Одесской области произошел пожар, есть погибшие (ГСЧС)

В 02:59 пожар локализован, в 03:27 ликвидирован на площади 12 квадратных метров. ГСЧС использовали 4 единицы пожарной техники и 13 спасателей.

Отметим, что у берегов Греции произошел пожар на круизном судне Euroferry Olympia. На его борту во время пожара находилось 288 человек.

Напомним, что в селе Креховичи Ивано-Франковской области, на трассе "Стрый-Мамалыга" спасатели второй день тушат цистерну с газом. Из ближайших домов от места происшествия эвакуировали людей.

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ОдессаГСЧСПожар