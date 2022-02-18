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В Греции произошел пожар на пароме: на борту было почти 300 человек

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Греция, Пятница 18 февраля 2022 08:02
В Греции произошел пожар на пароме: на борту было почти 300 человек Фото: произошел пожар на пароме Olympia (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

У берегов Греции произошел пожар на круизном судне Euroferry Olympia. На его борту во время пожара находилось 288 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению береговой охраны Греции, пожар возник возле острова Корфу в Ионическом море.

Европаром Olympia под итальянским флагом направлялся из Греции в Италию в порт Бриндизи. Причина пожара пока что неизвестна.

На борту судна во время пожара находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. В спасательной операции участвовали три корабля береговой охраны Греции.

Сообщений о погибших или пострадавших пока что не поступало.

Напомним, что в Польше произошел взрыв на динамитном заводе. В результате два человека пропали без вести.

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