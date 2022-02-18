В Греции произошел пожар на пароме: на борту было почти 300 человек

У берегов Греции произошел пожар на круизном судне Euroferry Olympia. На его борту во время пожара находилось 288 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно сообщению береговой охраны Греции, пожар возник возле острова Корфу в Ионическом море.

Европаром Olympia под итальянским флагом направлялся из Греции в Италию в порт Бриндизи. Причина пожара пока что неизвестна.

На борту судна во время пожара находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. В спасательной операции участвовали три корабля береговой охраны Греции.