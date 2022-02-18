Під Одесою вночі горіла п'ятиповерхівка, є загиблі

В Ізмаїлі (Одеська область) сьогодні вночі загорілася квартира в житловому будинку. Під час гасіння пожежі виявлено загибле подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

"Під час гасіння пожежі в квартирі виявлені загиблі господарі квартири: чоловік 1936 р.н. і його дружина 1937 р. н. в результаті пожежі знищено домашнє майно в кімнаті. Причина пожежі та збитки - встановлюються", - йдеться в повідомленні. Фото: в Одеській області сталася пожежа, є загиблі (ДСНС)

Відзначимо, що біля берегів Греції сталася пожежа на круїзному судні Euroferry Olympia. На його борту під час пожежі перебувало 288 осіб.

Нагадаємо, що в селі Креховичі Івано-Франківської області, на трасі "Стрий-Мамалига" рятувальники другий день гасять цистерну з газом. З найближчих будинків від місця події евакуювали людей.