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На Прикарпатье второй день горит цистерна с газом: людей эвакуировали из домов

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Ивано-Франковская область, Четверг 17 февраля 2022 09:53
На Прикарпатье второй день горит цистерна с газом: людей эвакуировали из домов Фото: на Прикарпатье второй день горит цистерна с газом (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В селе Креховичи Ивано-Франковской области, на трассе "Стрый-Мамалыга" спасатели второй день тушат цистерну с газом. Из ближайших домов от места происшествия эвакуировали людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"16 февраля в 14:22 в с. Креховичи, Калушского района, на автодороге "Стрый-Мамалыга", произошло возгорание автоцистерны со сжиженным газом (объемом 40 м куб.) на площади около 9 м кв", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели провели замеры концентрации опасных веществ в воздухе.

"Превышения предельно-допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, спасатели эвакуировали из ближайших домов 5 человек. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на сегодняшнее утро (07:00). Продолжается ликвидация пожара цистерны газовоза, для ее охлаждения от ГСЧС привлечено 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Фото: на Прикарпатье второй день горит цистерна с газом (dsns.gov.ua)

Напомним, недавно в поселке Станица Луганская произошел сильный взрыв в кафе.

Добавим, на Прикарпатье произошел пожар на нефтехимическом предприятии.

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Ивано-Франковская область Пожар
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