Погибшие на Донбассе военные были спецназовцами "Альфы"

На Донбассе погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом написал народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко на своей странице в Facebook.

Костенко отметил, что военные погибли при выполнении боевого задания.

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов", - отметил он.

Напомним, вчера боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новолуганского, Зайцево, Лебединского, Красногоровки, Павлополя, Широкиного. Минометы запрещенного калибра зафиксировали неподалеку Новогригорьевки.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Отметим, российская сторона на саммите "нормандской четверки" в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.