Загиблі на Донбасі військові були спецназівцями "Альфи"

На Донбасі загинули два офіцери спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України (СБУ). Про це написав народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко на своїй сторінці в Facebook.

Костенко зазначив, що військові загинули при виконанні бойового завдання.

"Сьогодні чергове трагічне повідомлення з Донбасу - при виконанні бойового завдання загинули два офіцера спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України - Денис і Дмитро. Це важке горе для рідних і непоправна втрата для бойових побратимів", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Новолуганского, Зайцево, Лебединського, Красногорівки, Павлополя, Широкиного. Міномети забороненого калібру зафіксували неподалік Новогригорівка.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України підготував п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Зазначимо, російська сторона на саміті "нормандської четвірки" в Парижі буде наполягати на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу.