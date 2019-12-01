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На Донбассе погибли двое украинских военных

Новости » Общество     01.12.2019 - 20:19
На Донбассе погибли двое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Украинцы подорвали на неизвестных взрывных устройствах во время выполнения боевого задания

На Донбассе сегодня, 1 декабря, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались двое украинских военнослужащих.

"К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщили в штабе.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, 29 ноября, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Луганского, дважды недалеко от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого. Боевики применяли минометы 82-го калибра.

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