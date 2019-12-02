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На Донбассе в воскресенье погибли двое украинских военных

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 07:13
На Донбассе в воскресенье погибли двое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Они подорвались на неизвестных взрывных устройствах

В течении прошедших суток, 1 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новолуганского, Зайцево, Лебединского, Красногоровки, Павлополя, Широкиного. Минометы запрещенного калибра зафиксировали неподалеку Новогригорьевки.

"Вчера, 1 декабря, во время выполнения боевого задания, на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь не было.

РБК-Украина писало, что по информации разведки ООС, с 22 по 28 ноября было ликвидировано 10 боевиков, еще 15 человек составляют санитарные потери оккупантов.

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