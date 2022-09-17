Погибли 54 человека. Омбудсмен показал разбитую авиаударом многоэтажку в Изюме (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Все мы видим, что "русский мир" - это всегда боль, это всегда разрушение… это геноцид украинской нации", - сказал он.

Дом находится на улице Первомайской, 2. В результате авиаудара российских военных здесь погибли 54 мирных жителя.

"И самое главное, чтобы военнослужащие армии РФ и высшее руководство этого государства были наказаны. Наказание судебное и наказание Божие. Точно это будет", - подчеркнул Лубинец.