Погибли 54 человека. Омбудсмен показал разбитую авиаударом многоэтажку в Изюме (видео)
В освобожденном Изюме Харьковской области авиаударом разрушена многоэтажка. В результате российской атаки погибли 54 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Все мы видим, что "русский мир" - это всегда боль, это всегда разрушение… это геноцид украинской нации", - сказал он.
Дом находится на улице Первомайской, 2. В результате авиаудара российских военных здесь погибли 54 мирных жителя.
"И самое главное, чтобы военнослужащие армии РФ и высшее руководство этого государства были наказаны. Наказание судебное и наказание Божие. Точно это будет", - подчеркнул Лубинец.
Как сообщалось, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.
Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную оккупантов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.
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