Загинули 54 людини. Омбудсмен показав розбиту авіаударом багатоповерхівку в Ізюмі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Усі ми бачимо, що "рускій мір" - це завжди біль, це завжди руйнування… це геноцид української нації", - сказав він.

Будинок знаходиться на вулиці Першотравневій, 2. Внаслідок авіаудару російських військових тут загинуло 54 мирних мешканців.

"І найголовніше, щоб військовослужбовці армії РФ та найвище керівництво цієї держави були покарані. Покарання судове та покарання Боже. Точно це буде", - наголосив Лубінець.