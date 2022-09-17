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Загинули 54 людини. Омбудсмен показав розбиту авіаударом багатоповерхівку в Ізюмі (відео)

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Харків, Субота 17 вересня 2022 15:53
Загинули 54 людини. Омбудсмен показав розбиту авіаударом багатоповерхівку в Ізюмі (відео) Фото: наслідки обстрілів окупантів Ізюму Харківської області (ілюстрація/facebook com Illya Ayzin)
Автор: Наталія Гурковська

В звільненому Ізюмі Харківської області авіаударом зруйновано багатоповерхівку. В результаті російської атаки загинули 54 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Усі ми бачимо, що "рускій мір" - це завжди біль, це завжди руйнування… це геноцид української нації", - сказав він.

Будинок знаходиться на вулиці Першотравневій, 2. Внаслідок авіаудару російських військових тут загинуло 54 мирних мешканців.

"І найголовніше, щоб військовослужбовці армії РФ та найвище керівництво цієї держави були покарані. Покарання судове та покарання Боже. Точно це буде", - наголосив Лубінець.

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.

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