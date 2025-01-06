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В Україні зʼявиться ще одне свято, вперше відзначатимемо вже у лютому

Україна, Понеділок 06 січня 2025 15:13
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В Україні зʼявиться ще одне свято, вперше відзначатимемо вже у лютому Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський своїм указом встановив День Державної спеціальної служби транспорту. Він відзначатиметься щороку 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

В указі відзначається значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Крім того, президент вказав на виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави.

ДССТ

Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) - це спеціалізований державний орган виконавчої влади України, який виконує завдання у сфері транспорту, цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та забезпечення функціонування транспортної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій, воєнного стану або особливого періоду.

Основні функції ДССТ:

Розбудова інфраструктури транспорту:

Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання об’єктів транспортної інфраструктури.

Цивільний захист:

  • Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.
  • Проведення рятувальних та відновлювальних робіт.

Мобілізаційна готовність:

  • Підготовка транспортних засобів і шляхів для забезпечення обороноздатності країни.

Військово-транспортні завдання:

  • Забезпечення транспортування військових вантажів і військових підрозділів.
  • Охорона критично важливих об’єктів транспорту.

Участь у відбудові:

  • Відновлення зруйнованих об’єктів транспортної інфраструктури після бойових дій чи стихійних лих.

Організація роботи

ДССТ підпорядковується Міністерству оборони України. Особовий склад служби має військовий статус, і організація виконує як цивільні, так і військові завдання.

Служба була створена для ефективного реагування на виклики в сфері транспорту та оборони. Її основою стали військові формування, які спеціалізувалися на забезпеченні транспортної логістики в умовах особливого періоду.

Ця структура відіграє важливу роль у забезпеченні стабільного функціонування транспортної системи країни, особливо під час кризи або війни.

У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив нового голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Ним став генерал Олександр Яковець.

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