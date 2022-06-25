Поезда в Перемышль задерживаются на 12 часов: продолжают ремонт сетей

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас в очереди на границе находятся три украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Перемышля.

"Таким образом, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют почти 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев", - сообщают в УЗ.