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Поезда в Перемышль задерживаются на 12 часов: продолжают ремонт сетей

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Украина, Суббота 25 июня 2022 18:24
Поезда в Перемышль задерживаются на 12 часов: продолжают ремонт сетей Фото: поезда в Перемышль задерживаются на 12 годин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" продлевает ремонтные работы из-за повреждения контактной сети на польской железной дороге. Некоторые поезда задерживаются на 12 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что сейчас в очереди на границе находятся три украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Перемышля.

"Таким образом, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют почти 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев", - сообщают в УЗ.

Напомним, поезда задерживаются в связи с повреждением контактной сети на польской железной дороге. Ранее ожидалось, что они прибудут на 5 часов позже.

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