Поезда в Перемышль сильно задерживаются: в УЗ назвали причину
Фото: поезда в Перемышль сильно задерживаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Вследствие повреждения контактной сети на польской железной дороге, несколько поездов в Перемышль задерживаются. Ориентировочно прибудут на 5 часов позже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как отметили в "Укрзализныце", речь идет о поездах:
- №35/36 Одесса - Перемышль;
- №54/53 Киев - Перемышль.
"Извиняемся за неудобства и работаем вместе с польскими коллегами над организацией пересадок и как можно более быстрым восстановлением движения в направлении Перемышля", - пишет прессслужба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" внесет изменения в движение курсирования поездов №55/56 сообщением "Киев - Рахов и №26/25 Одесса - Рахов".
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