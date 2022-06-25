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Поезда в Перемышль сильно задерживаются: в УЗ назвали причину

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Суббота 25 июня 2022 13:53
Поезда в Перемышль сильно задерживаются: в УЗ назвали причину Фото: поезда в Перемышль сильно задерживаются (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие повреждения контактной сети на польской железной дороге, несколько поездов в Перемышль задерживаются. Ориентировочно прибудут на 5 часов позже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отметили в "Укрзализныце", речь идет о поездах:

  • №35/36 Одесса - Перемышль;
  • №54/53 Киев - Перемышль.

"Извиняемся за неудобства и работаем вместе с польскими коллегами над организацией пересадок и как можно более быстрым восстановлением движения в направлении Перемышля", - пишет прессслужба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" внесет изменения в движение курсирования поездов №55/56 сообщением "Киев - Рахов и №26/25 Одесса - Рахов".

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