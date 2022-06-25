Потяги в Перемишль затримуються на 12 годин: продовжують ремонт мереж
"Укрзалізниця" подовжує ремонтні роботи через пошкодження контактної мережі на польській залізниці. Деякі потяги затримуються на 12 годин.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зазначається, що наразі в черзі на кордоні перебувають три українські поїзди, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля.
"Таким чином, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", - повідомляють в УЗ.
Нагадаємо, потяги затримуються у зв'язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці. Раніше очікувалося, що вони прибудуть на 5 годин пізніше.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.