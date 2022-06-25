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Потяги в Перемишль затримуються на 12 годин: продовжують ремонт мереж

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Україна, Субота 25 червня 2022 18:24
Потяги в Перемишль затримуються на 12 годин: продовжують ремонт мереж Фото: потяги до Перемишля затримуються на 12 годин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" подовжує ремонтні роботи через пошкодження контактної мережі на польській залізниці. Деякі потяги затримуються на 12 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що наразі в черзі на кордоні перебувають три українські поїзди, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля.

"Таким чином, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", - повідомляють в УЗ.

Нагадаємо, потяги затримуються у зв'язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці. Раніше очікувалося, що вони прибудуть на 5 годин пізніше.

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