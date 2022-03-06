Поезда в направлении Львова временно будут останавливаться на другой станции: причина

"Укрзализныця" будет останавливать временно поезда на львовском направлении на других станциях. Причиной тому является заполненность вокзала во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"В связи с заполненностью Львовского центрального вокзала, Укрзализныця будет приоритетно останавливать поезда львовского направления по ст. Пидзамче (Львов) для более равномерного и безопасного распределения пассажиров. Примите во внимание, пожалуйста", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу.

Также РБК-Украина писало, что УЗ открыла Центр передачи гуманитарных грузов.

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