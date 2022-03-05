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Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 17:39
Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Польшу (facebook. com. Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине уже десятый день идет война. Поэтому страна старается всеми возможными способами эвакуировать людей. В частности, Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные поезда в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзалізниці.

Как известно, многие беженцы едут за границу, большинство - в Польшу.

Поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда:

  • Поезд №939/940 Харьков – Хелм отправится в рейс 5 марта в 17:00;
  • 6 марта отправятся на Хелм поезда №918/919 из Запорожья (в 11:00) и №902/903 из Днепр (9:00);
  • Кроме того, в состав поезда №67/68 Киев – Хелм включается группа вагонов сообщением Львов – Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19:13.

Как известно, многие украинцы вынуждены были поехать за границу из-за войны России с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця дала график поездов на 5 марта.

Также мы писали, что УЗ открыла Центр передачи гуманитарных грузов.

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Укрзализныця
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