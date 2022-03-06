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Потяги в напрямку Львова тимчасово зупинятимуться на іншій станції: причина

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Львів, Неділя 06 березня 2022 11:49
Потяги в напрямку Львова тимчасово зупинятимуться на іншій станції: причина Фото: потяги в напрямку Львова тимчасово зупинятимуться на іншій станції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" зупинятиме тимчасово потяги у львівському напрямку на інших станціях. Причиною тому є заповненість вокзалу у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"У зв’язку з заповненістю львівського центрального вокзалу, Укрзалізниця пріоритетно зупинятиме поїзди львівського напрямку по ст. Підзамче (Львів) для більш рівномірного і безпечного розподілу пасажирів. Візьміть до уваги, будь ласка", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі.

Також РБК-Україна писало, що УЗ відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів.

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