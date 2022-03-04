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УЗ открыла Центр передачи гуманитарных грузов: где и что там принимают

Новина українською →
Ужгород, Пятница 04 марта 2022 23:13
УЗ открыла Центр передачи гуманитарных грузов: где и что там принимают УЗ открыла Центр передачи гуманитарных грузов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзализныця запустила Центр передачи гуманитарных грузов на пригородном вокзале города Ужгород (справа от центрального вокзала).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы УЗ.

В Центре принимают адресные передачи, небольшие грузы, медикаменты, продукты длительного хранения, коробки, пакеты.

Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и пр.), спальные мешки и карематы.

Все грузы должны быть надежно и безопасно упакованы. К примеру, стеклянная тара - не является надежной.

Украинцев просят предоставлять грузы в целых упаковках.

Также грузы должны быть подписаны - имя, телефон человека, который встречает, место назначения (надпись должна быть четко видна).

"Отнеситесь ответственно к физическим возможностям волонтеров, если ваш груз нуждается в погрузке, ищите помощь самостоятельно", - сказали в УЗ.

Контактное лицо - Богдан, тел. 050 076 7065

Добавим, что склады для сбора и отправления гуманитарной помощи с последующей пересылкой железнодорожными путями в Харьков, Киев, Днепр, Запорожье и Одессу ранее были организованы в городах Мукачево (ул. Крылова, 62) и Ковель (ул. Ветеранов, 27).

Держите также список стран Европы, сделавших бесплатным проезд в железнодорожном транспорте для украинцев.

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Укрзализныця
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