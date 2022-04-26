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Поезд Одесса - Измаил временно не будет курсировать

Фото: курсирование поезда Одесса - Измаил временно приостановлено (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поезд Одесса - Измаил "Южная Пальмира" будет временно не курсировать. Движение по этому маршруту планируется возобновить в первых числах мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одесса".

Причина, с которой связана приостановка движения поезда Одесса - Измаил, не указывается. Издание отмечает, что движение по этому направлению планируется возобновить с 1 мая:

  • из Одессы поезд отправляться 1, 2, 8 и 9 мая;
  • из Измаила - 2, 3, 9 и 10 мая.

Напомним, утром 25 апреля оккупанты запустили в сторону Одесской области две ракеты. Одну их сбили силы противовоздушной обороны.

Отметим, днем 26 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу.

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