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Поїзд Одеса - Ізмаїл тимчасово не курсуватиме

Фото: курсування поїзда Одеса - Ізмаїл тимчасово призупинено (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поїзд Одеса - Ізмаїл "Південна Пальміра" тимчасово не курсуватиме. Рух цим маршрутом планується відновити в перших числах травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Причина, з якою пов'язане призупинення руху поїзда Одеса - Ізмаїл, не вказується. Видання зазначає, що рух у цьому напрямку планується відновити з 1 травня:

  • з Одеси поїзд відправлятиметься 1, 2, 8 і 9 травня;
  • з Ізмаїла-2, 3, 9 і 10 травня.

Нагадаємо, вранці 25 квітня окупанти запустили в бік Одеської області дві ракети. Одну їх збили сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, вдень 26 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

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ОдесаІзмаїлВійна в Україні