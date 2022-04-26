Поїзд Одеса - Ізмаїл тимчасово не курсуватиме

Поїзд Одеса - Ізмаїл "Південна Пальміра" тимчасово не курсуватиме. Рух цим маршрутом планується відновити в перших числах травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Причина, з якою пов'язане призупинення руху поїзда Одеса - Ізмаїл, не вказується. Видання зазначає, що рух у цьому напрямку планується відновити з 1 травня:

Нагадаємо, вранці 25 квітня окупанти запустили в бік Одеської області дві ракети. Одну їх збили сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, вдень 26 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

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