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Оккупанты утром запустили по Одесской области две ракеты, - ОВА

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Понедельник 25 апреля 2022 20:48
Оккупанты утром запустили по Одесской области две ракеты, - ОВА Фото: оккупанты утром запустили по Одесской области две ракеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром, 25 апреля, запустили в сторону Одесской области две ракеты. Одну из них сбила ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Одесской ОГА Максима Марченко.

"Сегодня утром, со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар с берегового комплекса Бастион по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями ПВО", - заявил Марченко.

По словам главы Одесской ОВА, также он встретился со спикерами Польши и Литвы, чтобы обсудить построение жилья для вынужденных переселенцев и поднять вопрос поддержки в предоставлении для Украины статуса кандидата-члена ЕС.

"В соседние области враг пытается прорвать нашу оборону, нанося ракетно-артиллерийские удары и активно используют танки. Но благодаря нашим защитникам и Джавелинам противник продолжает терять технику и живую силу. Берегите себя", - добавил Марченко.

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