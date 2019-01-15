Поджог здания Киево-Печерской Лавры: задержанному сообщили о подозрении

Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Киевская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении мужчине, который совершил поджог здания Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, 24-летний мужчина, находясь в комнате на втором этаже указанного здания, поджег бумагу под пенопластом и старыми матрасами, в результате чего произошел пожар.

"В дальнейшем злоумышленник скрылся с места совершения преступления, однако вскоре был задержан работниками Печерского УП ГУНП в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Сейчас поджигателю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне загорелось одно из зданий Києво-Печерской лавры. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.

Из-за инцидента в направлении лавры приостанавливали движение троллейбусов.

Пожар потушили примерно за три часа, в целом огонь повредил около 400 квадратных метров помещения.

Сегодня полиция задержала подозреваемого в поджоге.