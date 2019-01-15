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Задержан подозреваемый в поджоге здания Киево-Печерской лавры

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 11:58
Задержан подозреваемый в поджоге здания Киево-Печерской лавры
Фото: пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры (РБК-Украина)

Полиция подозревает в поджоге бездомного мужчину

Полиция задержала подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

По его словам, полиция задержала подозреваемого, им оказался 24-летний мужчина без постоянного места жительства.

"Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании", - отметил Крищенко.

Он также добавил, что при осмотре места происшествия после пожара не установлено повреждений церковных ценностей. Также полиция пришла к выводу, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Задержан подозреваемый в поджоге здания Киево-Печерской лавры

Напомним, накануне загорелось одно из зданий Киево-Печерской лавры. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.

Отметим, из-за инцидента в направлении лавры приостанавливали движение троллейбусов. Пожар потушили приблизительно за три часа, всего огонь повредил около 400 квадратных метров помещения. 

 

 

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