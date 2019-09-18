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Підпал будинку Гонтарєвої може вплинути на видачу Україні кредиту від МВФ

Новини » Політика    18.09.2019 - 12:41
Підпал будинку Гонтарєвої може вплинути на видачу Україні кредиту від МВФ
Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

За словами Данида Арахамии, західні ЗМІ висвітлювали інцидент в негативному контексті для України

Підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої може вплинути на надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Про це в кулуарах заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, західні ЗМІ висвітлювали цю подію в негативному контексті для України. Тому це може зашкодити інвестиційному рейтингу держави.

"Не знаю, хто там замовник, але це виглядає дивно. Чому в день приїзду МВФ? Це випадково? Кожен експерт це розглядає, каже, що це не випадкова подія - саме в такий день. Я думаю, що це може вплинути (на надання кредиту від МВФ Україна - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 17 вересня невідомі підпалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Будинок повністю згорів.

Після перегляду записів з камер спостереження в поліції виключили всі версії підпалу будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, крім умисного підпалу.

Президент України Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишнього голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

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