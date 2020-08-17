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Поджог автомобиля "Схем": УГО отрицает слежку за журналистами

Бровары, Понедельник 17 августа 2020 13:12
Поджог автомобиля "Схем": УГО отрицает слежку за журналистами
Фото: поджог автомобиля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: РБК-Украина

Госохрана опровергла заявление журналиста Михаила Ткача

Управление государственной охраны (УГО) Украины в связи с поджогом автомобиля программы "Схемы" отрицает слежку за журналистами. Ведомство открыто к проверкам по этим фактам.

Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие УГО действуют исключительно в рамках законодательства и не совершали действий по наблюдению за съемочной группой "Схем".

"Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - говорится в сообщении.

В УГО добавили, что обеспокоены ситуацией с поджогом авто.

Напомним, ночью в Броварах под Киевом неизвестные подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях"; журналист Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники УГО.

Полиция открыла дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

На инцидент уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил журналистская деятельность не может быть основанием для преследования.

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