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Підпал автомобіля "Схем": УДО заперечує стеження за журналістами

Бровари, Понеділок 17 серпня 2020 13:12
Підпал автомобіля "Схем": УДО заперечує стеження за журналістами
Фото: підпал автомобіля "Схем" (facebook.com/mixailotkach)
Автор: РБК-Україна

Держохорона спростувала заяву журналіста Михайла Ткача

Управління державної охорони (УДО) України у зв'язку з підпалом автомобіля програми "Схеми" заперечує стеження за журналістами. Відомство відкрите до перевірок за цими фактами.

Про це йдеться в повідомленні УДО у Facebook.

Повідомляється, що військовослужбовці УДО діють виключно в рамках законодавства і не здійснювали дій по спостереженню за знімальною групою "Схем".

"Більше того, ми повністю відкриті для будь-яких перевірок за цими фактами", - йдеться в повідомленні.

В УДО додали, що стурбовані ситуацією з підпалом авто.

Нагадаємо, вночі в Броварах під Києвом невідомі підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях"; журналіст Михайло Ткач заявив, що за цим авто вели спостереження співробітники УДО.

Поліція відкрила справу за статтею умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

На інцидент вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив журналістська діяльність не може бути підставою для переслідування.

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