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Зеленский отреагировал на поджог автомобиля "Схем"

Киев, Понедельник 17 августа 2020 10:25
Зеленский отреагировал на поджог автомобиля "Схем"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленский заявил, что свобода слова - фундамент любой демократической страны

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы "Схемы". Он заявил, что свобода слова - фундамент любой демократической страны.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По словам президента, журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

Он напомнил, что его творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. По его словам доходило даже до прослушивания, слежения.

"Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы за моего президентства любая критика власти тянула за собой преследования или запугивания", - заявил он.

Напомним, киевская полиция начала уголовное дело по факту поджога автомобиля работника программы "Схемы".

Как стало известно, ночью в Броварах подожгли автомобиль съемочной группы программы журналистов-расследователей "Схемы: коррупция в деталях".

До этого журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что выявил в своей квартире признаки прослушивающего устройства.

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