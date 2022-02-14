Подвергали животных страданиям. На Neuralink Маска подали в суд

Согласно данным организации, она изучила 700 рапортов, видеозаписей, а также отчетов касаемо вскрытий 23 обезьян, которые принадлежали Neuralink с 2017-го по 2020-й.

Согласно их заявлению, одной из обезьян просверлили отверстия в черепе для внедрения электродов, чтобы изучить реакцию ее мозга. Впоследствии у животного развилась инфекция из-за чего ее пришлось усыпить.

У другой обезьяны отсутствовали пыльцы рук и ног. Вероятно, их ампутировали из-за сильной гематомы. После этого ее “случайно убили” во время очередного эксперимента.

Также, согласно их данным, известен случай, когда самка макаки страдала из-за сильной тошноты и одышки после внедрения электродов. Исследователи сообщили о том, что животное усыпили впоследствии "сильного истощения".

Более 15 из 23 обезьян были усыплены уже к 2020 году.