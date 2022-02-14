Піддавали тварин стражданням. На Neuralink Маска подали в суд

Згідно з даними організації, вона вивчила 700 рапортів, відеозаписів, а також звітів стосовно розтинів 23 мавп, які належали Neuralink з 2017-го по 2020-й.

Згідно з їх заявою, одній з мавп просвердлили отвори в черепі для впровадження електродів, щоб вивчити реакцію її мозку. Згодом у тварини розвинулася інфекція через що її довелося приспати.

У іншої мавпи були відсутні пилку рук і ніг. Ймовірно, їх ампутували через сильну гематому. Після цього її "випадково вбили" під час чергового експерименту.

Також, згідно з їхніми даними, відомий випадок, коли самка макаки страждала через сильну нудоту і задишки після впровадження електродів. Дослідники повідомили про те, що тварину приспали згодом через "сильне виснаження".

Більше ніж 15 з 23 мавп були приспані вже до 2020 року.